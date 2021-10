Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mountainbike demoliert - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein blaues Mountainbike ist am Freitagabend, 08.10.2021, zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr, in WT-Tiengen demoliert worden. Das Fahrrad stand bei den überdachten Fahrradabstellplätzen an einer Schule in der Sudetenstraße. Unbekannte zerstörten die hintere Felge komplett. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

