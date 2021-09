Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen

Kempen (ots)

Kempen: Autofahrerin missachtet Vorfahrt eines Radfahrers - Radfahrer leicht verletzt Am Dienstag gegen 12 Uhr ist eine 39-jährige Deutsche aus Kempen auf der Arnoldstraße gefahren. Am Einmündungsbereich zur St. Huberter Straße wollte sie nach rechts abbiegen und hielt zunächst am Stoppzeichen an. Nachdem keine Autos mehr im Querverkehr gekommen seien, fuhr sie an, um nach rechts abzubiegen. Beim Abbiegen missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 82-jährigen Kempeners, der mit seinem Fahrrad berechtigt linksseitig auf dem Radweg fuhr. Der Senior wurde dabei leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ins Kempener Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei appelliert: Immer wieder ereignen sich Unfälle dieser Art an einem Radweg, der in beide Richtungen benutzt werden darf. Bitte haben Sie diese Tatsache im wahrsten Sinne des Wortes im Blick, wenn Sie - egal mit welchem Fahrzeug - einen Radweg kreuzen: Radfahrende können oftmals nicht nur aus einer Richtung kommen. /mr (810)

