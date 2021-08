Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am späten Samstagabend beendete eine Polizeistreife in der Hochstraße die Fahrt eines E-Scooter-Fahrers, der offenbar Drogen konsumiert hatte. Gegen 23.45 Uhr kontrollierten die Polizisten den Fahrer in Höhe der Prentzelstraße. Ein durchgeführter Drogentest verlief bei dem 34-jährigen positiv. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (tf)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell