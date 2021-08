Polizei Hagen

POL-HA: Polizei stoppt betrunkenen Fahrradfahrer

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Freitagabend zog die Polizei in der Friedensstraße einen alkoholisierten Radfahrer aus dem Verkehr. Gegen 22.10 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Fahrradfahrer auf, der in starken Schlangenlinien die Friedensstraße befuhr. Außerdem konnten die Beamtinnen beobachten, dass der Mann während der Fahrt mit einem Mobiltelefon telefonierte. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich bei dem 32-jährigen Anhaltspunkte für Alkohol- und Drogenkonsum. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. (tf)

