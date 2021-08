Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung in Bus - Wer kennt diesen Mann?

Hagen (ots)

Bereits am Sonntag (27.06.2021) trat ein bislang unbekannter Täter einem 15-jährigen Hagener in einem Bus während der Fahrt gegen den Kopf. Gegen 17.15 Uhr saß der 15-Jährige in dem Bus der Linie 525 aus Berchum in Richtung Stadtmitte. Im hinteren Bereich des Busses kam während der Fahrt der unbekannte Täter auf ihn zu und trat ihm mit der Fußspitze gegen den Kopf. Dabei verletzte er den 15-Jährigen leicht. Bei der Ausführung der Tat wurde der Unbekannte von einer Überwachungskamera des Busses gefilmt. Nun liegt ein Gerichtsbeschluss zur Veröffentlichung dieser Bilder vor. Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Zu den Fotos gelangen Sie über den folgenden Link:

https://url.nrw/TV20082021

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell