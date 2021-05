Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auffahrunfall infolge Unachtsamkeit

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 03.05.21, gg. 17:38 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw die Titiseestraße in Richtung Stadtmitte. Aus Unachtsamkeit fuhr der Fahranfänger auf einen verkehrsbedingt vor ihm bremsenden Pkw eines 57-jährigen Fahrzeuglenkers auf. Durch die Kollision wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro an den beiden Fahrzeugen.

