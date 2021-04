Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Garagenbrand

Mayen (ots)

Am Nachmittag des 11.04.2021, kam es in einer Garage in Mayen zu einem Brand. Dieser drohte auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen, konnte aber durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Das Feuer entstand allem Anschein nach bei Restaurationsarbeiten an einem Oldtimer. Das Fahrzeug und wesentliche Teile der Garage wurden zerstört. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

