Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unaufmerksam im Straßenverkehr - Hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitag den 08.10.2021 gegen 17:15 Uhr auf der Bundesstraße 34 in Rheinfelden. Der 29-jährige Mercedes Fahrer befuhr die Bundesstraße 34 von Rheinfelden kommend in Richtung Schwörstadt. Auf Höhe der Einmündung Kraftwerkstraße soll die vorausfahrende Volvo Fahrerin verkehrsbedingt gebremst haben. Wohl aus Unaufmerksamkeit fuhr der Mercedes Fahrer auf den PKW der Dame hinten auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, die Sachschadenhöhe beider Fahrzeuge beläuft sich auf etwa 18.000 Euro.

tb/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell