Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-Jährige bei Alleinunfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Unfall mit einem Kleinkraftrad hat sich am Donnerstag (19. August) gegen 12.05 Uhr auf der L539 auf der Kölner Straße in Attendorn ereignet. Hier befuhr eine 17-Jährige die Straße. Dabei nahm sie nach eigenen Angaben zu spät wahr, dass ein vor ihr fahrender Pkw-Fahrer verkehrsbedingt sein Fahrzeug abbremsen musste. Daraufhin bremste sie so stark, dass ihr Kleinkraftrad auf der zu diesem Zeitpunkt nassen Fahrbahn ins Rutschen geriet und sie auf die linke Seite stürzte. Dabei verletzte sie sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Krad entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

