Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer ist den Wagen gefahren

Bild-Infos

Download

Kreis Kaiserslautern (ots)

Weil sie mit ihrem Pkw vermutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn unterwegs waren haben drei Männer am Sonntagabend einen Unfall gebaut. Die Männer waren in einem Ford Focus von Trippstadt nach Stelzenberg unterwegs. In einer Kurve kamen sie von der Straße ab und überschlugen sich. Das Auto blieb im Straßengraben liegen. Vor Ort konnten die Polizeibeamten nur noch zwei der drei Männer antreffen. Beide waren alkoholisiert. Der Atemalkoholtest zeigte 1,34 und 1,99 Promille an. Die 44- und 41- Jahre alten Männer gaben an, ein Dritter wäre den Wagen gefahren. Er hätte sich zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Im Rahmen der Umgebungsabsuche konnte der Mann aufgefunden und an die Unfallstelle gebracht werden. Auch er gab an den Wagen nicht gefahren zu sein. Sein Atemalkoholtest zeigt 0 Promille. Die beiden alkoholisierten Männer wurden zwecks Blutabnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Die Ermittlungen, wer gefahren ist, laufen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell