Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto verrät Fahrer

Kreis Kaiserslautern (ots)

Dass das eigene Auto einen bei einer Trunkenheitsfahrt verraten kann, musste ein Mann in der Nacht zu Sonntag lernen. Über das Notrufsystem des VW ging gegen 1:30 Uhr ein automatischer Notruf bei der Polizei ein, dass der Fahrer im Tiefenteich in Trippstadt die Polizei benötige. Vor Ort fanden die Polizeibeamten eine beschädigte Mauer und Fahrzeugteile, die auf einen Unfall schließen ließen. Im Tiefenteich wurde dann der stark beschädigte Wagen gefunden, aus dem der Notruf hervorging. Der Fahrer konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Er war offensichtlich stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab 2,34 Promille. Der 65-Jährige gab zu den Wagen gefahren zu sein und auf dem Weg die Sandsteinmauer touchiert hat. Der Mann fragte, wer die Polizei verständigt hätte. Ihm wurde erläutert, dass sein Fahrzeug selbst den Notruf abgesetzt hatte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurden. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |elz

