POL-MI: Am Mittellandkanal: Cabrioverdeck aufgeschlitzt

Preußisch OldendorfPreußisch Oldendorf (ots)

Als ein 42-jähriger aus Preußisch Oldendorf am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr zu seinem VW Golf Cabriolet zurückkehrte, welches er gegen 6.45 Uhr "Am Schierfeld" am Mittellandkanal abgestellt hatte, bemerkte er, dass Unbekannte das Verdeck aufgeschlitzt hatten. Daraus entwendeten sie neben einem Fahrradakku und zwei hochwertigen Jacken auch ein Paar Schuhe und das Bedienteil des Radios.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

