Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Essen in Mikrowelle sorgt für Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am Mittwochabend, den 10. Februar 2021, gingen zum wiederholten Male, gegen 21:15 Uhr, einige Melder in der Gemeinde Schiffdorf. Grund dafür, war ein ausgelöster Heimrauchmelder in der Leher Straße in Spaden. Alarmiert wurde die Ortsfeuerwehr Spaden, die bereits kurz nach Ankunft feststellen konnte, dass lediglich Essen in der Mikrowelle vergessen wurde, sich hierdurch aber bereits ein starke Rauchentwicklung ergab. Die Mikrowelle und die nähere Umgebung wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert und die Wohnung abschließend gelüftet. Der Bewohner wurde durch den Rettungsdienst untersucht und die Einsatzstelle konnte abschließend an die Polizei übergeben werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell