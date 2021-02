Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Wohnheim: Mülleimer kann vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden

Schiffdorf

Am frühen Mittwochmittag, gegen ca. 14:04 Uhr, den 10. Februar 2021, wurden Feuerwehren Schiffdorf und Bramel in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. In einem Wohnheim für Betreutes Wohnen löste die Brandmeldeanlage der Einrichtung aus. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden, es handelte sich lediglich, um einen kleineren Entstehungsbrand in einem Mülleimer, welcher aber, bereits vor Eintreffen der Feuerwehr, gelöscht und auf den Balkon gestellt wurde. Die Feuerwehr kontrollierte dies und setzte abschließend die Brandmeldeanlage zurück.

