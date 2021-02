Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Erneuter Einsatz im Gewerbegebiet Spaden

Schiffdorf-Spaden

Am Dienstagmittag, den 2. Februar 2021 gegen 12:03 Uhr, wurden zum wiederholten Mal die Ortsfeuerwehren Spaden, Laven und Wehden in das Spadener Gewerbegebiet alarmiert. Aufgrund eines geplatzten Sprinklerkopfes löste die Brandmeldeanlage in einem großen Einzelhandelsgeschäft aus. Kurz nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte aber auch hier schnell Entwarnung gegeben werden, da kein Einsatz der Feuerwehr notwendig war, bis auf das zurücksetzen der Brandmeldeanlage.

