Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Brandmeldeanlage entpuppt sich als kaputte Sprinkleranalge

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am Montagabend, den 1. Februar 2021, wurde gegen die 21:28 Uhr erneut die Ortsfeuerwehr Spaden in das Gewerbegebiet alarmiert. Grund war auch dieses mal eine ausgelöste Brandmeldeanlage, allerdings in einem anderem Einzelhandelsgeschäft. Die Brandmeldeanlage löste aufgrund der Sprinkleranalge aus, da bei der Sprinkleranalge zwei Sprinklerköpfe defekt waren und auslösten. Da die Leitung auch in einem angrenzenden Drogeriegeschäft verläuft. Die Feuerwehr stellte die Sprinkleranlage vorübergehend ab, um einen weiteren Auftritt des Wassers zu verhindern und nahm das Wasser auf bzw. moppte den Boden, um einen noch größeren Wasserschaden zu verhindern. Grund für die Auslösung kann nicht genau gesagt werden, es handelt sich aber vermutlich um einen technischen Defekt. Gegen 23:15 Uhr, konnte die Ortsfeuerwehr Spaden die Einsatzstelle verlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell