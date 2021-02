Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Verkehrsunfall und Feuer: Gleich zwei Einsätze parallel für die Ortsfeuerwehr Schiffdorf

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schiffdorf (ots)

Am Montagnachmittag, den 1. Februar 2020, wurde zunächst die Ortsfeuerwehr Schiffdorf gegen 15:42 Uhr auf die Sellstedter Straße alarmiert, da sich hier ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignete. In einem Kreuzungsbereich kollidierten zwei Fahrzeuge, bei dem Aufprall wurde eine Person leicht verletzt und durch den Rettungsdienst betreut, musste aber nicht im ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte gemeinsam mit der Polizei die Einsatzstelle ab, nahm Betriebsstoffe auf und unterstützte den Abschleppdienst bei der Bergung der Fahrzeuge. Noch während des laufenden Einsatzes, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf und die Ortsfeuerwehr Bramel gegen 1551 Uhr erneut alarmiert. In einem Wohnheim, in der Schleusenstraße in Schiffdorf, löste die Brandmeldeanlage aus. Aufgrunddessen, dass keine weiteren Kräfte bei dem Verkehrsunfall benötigt wurden, wurde ein Fahrzeug der Feuerwehr vom Verkehrsunfall abgezogen und zu der ausgelösten Brandmeldeanlage geschickt. Hier konnte nach kurzer Erkundung festgestellt werden, dass die Brandmeldeanlage durch Kochdunst in einer der Küchen ausgelöst hat. Außer dem Zurücksetzen der Brandmeldeanlage war hier kein weiteres Eingreifen der Feuerwehr mehr nötig.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell