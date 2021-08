Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zusammenstoß zwischen Bus und Pkw - Zwei Leichtverletzte

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Omnibusses hat sich am Donnerstag (19. August) gegen 14.15 Uhr auf der Bruchstraße in Olpe ereignet. Derzeit ist der genaue Unfallhergang noch unklar. Fest steht jedoch, dass zunächst ein 67-jähriger Busfahrer von der Busspur in Höhe eines Elektromarktes wieder auf die Straße in Richtung Dahl einfahren wollte. Zeitgleich befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in dieselbe Richtung. Als der Busfahrer anfuhr und einlenkte, stießen die Fahrzeuge seitlich zusammen. Ob der Bus zuerst angefahren war und der Pkw-Fahrer noch zügig vorbeifahren wollte oder ob dieser bereits dabei war, mit seinem Fahrzeug an dem Bus vorbeizufahren, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Bei dem Zusammenstoß wurden die 14-jährige Beifahrerin des 18-Jährigen sowie ein 26-jähriger, weiblicher Fahrgast verletzt. Beide kamen mit Rettungswagen in ein Krankhaus, das sie aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

