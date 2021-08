Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 20-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch (18. August) gegen 10 Uhr auf der Westfälischen Straße in Olpe ereignet. Zunächst befuhr ein 80-Jähriger mit seinem Pkw aus Richtung "In der Wüste" kommend die Straße in Richtung Markplatz. Zeitgleich beabsichtigte ein 20-jähriger Pkw-Fahrer, die bevorrechtigte Kölner Straße zu verlassen und in die Westfälische Straße nach rechts abzubiegen. Nach eigenen Angaben nahm der 80-Jährige nicht wahr, dass der 20-Jährige abbiegen wollte, sodass die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Nach dem Zusammenstoß klagte der 20-Jährige über Schmerzen im Nacken- und Rückenbereich und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell