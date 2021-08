Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 15-Jähriger bei Unfall mit Gabelstapler verletzt

Kirchhundem (ots)

Zu einem Unfall in einer Werkstatthalle in der "Selbecke" in Kirchhundem-Selbecke sind am Montag (16. August) gegen 21.45 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Olpe gerufen worden. Zu diesem Zeitpunkt war bekannt, dass ein 15-Jähriger verletzt wurde, da ein Gabelstapler seine Füße überrollt hatte. Vor Ort ergab sich dann folgender Sachverhalt: Ein 17-Jähriger transportierte mit dem Gabelstapler für Arbeiten an einem Traktor diverse Gegenstände. Dabei lud er mit der Gabel auch eine Europalette auf, auf die sich der 15-Jährige setzte. In einer Kurve fiel er jedoch von der Palette und stürzte zu Boden. Der 17-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte dadurch die Füße des 15-Jährigen mit dem Gabelstapler. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Beamt:innen schrieben eine entsprechende Anzeige gegen den 17-Jährigen.

