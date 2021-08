Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Bitte beachten - geänderte Pressemitteilung: 22-jährige bei Rollerunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Am Sonntag (15. August) hat sich ein Alleinunfall einer 22-jährigen Rollerfahrerin auf der K5 zwischen Plettenberg und Heggen ereignet. Die 22-Jährige befuhr mit ihrem Krad eine Linkskurve. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte sie und verletzte sich. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Roller nicht gedrosselt, die 22-Jährige aber nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war. Daher schrieben die Polizeibeamt:innen auch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. An dem Roller entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

