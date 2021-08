Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwere Körperverletzung bei Schlägerei

Lennestadt (ots)

Am Sonntag (15. August) hat sich zwischen 1.40 Uhr und 1.50 Uhr in der Nähe des Bahnhofs auf der Hundemstraße in Altenhundem eine Schlägerei mit drei Beteiligten ereignet. Dabei kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung, wobei einem 24-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen wurde. Er erlitt eine Platzwunde. Zudem wurde ein 33-Jähriger verletzt. Beide kamen mit getrennten Rettungswagen in ein Krankenhaus. Vorausgegangen war eine Beleidigung des 24-Jährigen gegenüber einer 35-jährigen Frau in einem Imbiss, die ihn daraufhin geohrfeigt hatte. Die Beamt:innen schrieben gegen die Beteiligten entsprechende Anzeigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell