Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Motorradunfall

Wenden (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Sonntag (15. August) gegen 10.55 Uhr auf der L512 in Wenden-Wilhelmstal ereignet. Hier befuhr zunächst ein 55-jähriger Motorradfahrer mit seiner 57-jährigen Sozia die Landestraße in Richtung Rothemühle. Zeitgleich beabsichtigte ein 39-jähriger Lieferdienstfahrer, auf dem Parkplatz eines dort befindlichen Saunaclubs zu wenden und aus der dortigen Einfahrt in Fahrtrichtung Löffelberg zu fahren. Dabei übersah er das von links kommende Motorrad. Die Fahrzeuge kollidierten, sodass die auf dem motorradsitzenden Personen stürzten und sich verletzten. Rettungswagenteams brachten sie jeweils in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer sowie zwei weitere Insassen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen im vierstelligen Eurobereich. Die L512 war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

