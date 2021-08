Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kradfahrer verunglückt in Baustelle

Finnentrop (ots)

Ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr am Freitagabend gegen 22:35 h die L 880 zwischen den Ortschaften Kückelheim und Serkenrode. Im Bereich einer durch Verkehrszeichen abgesperrten Baustelle fuhr der junge Fahrer gegen einen dort abgestellten Lkw, welchen er aufgrund der mangelhaften Beleuchtung an dem Krad offensichtlich nicht rechtszeitig wahrnehmen konnte. Hierbei wurde der Jugendliche aus dem Bereich Finnentrop schwer verletzt und mittels RTW einem naheliegenden Krankenhaus zugeführt. An dem Krad entstand leichter Sachschaden.

