Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Am Donnerstag (12. August) hat sich gegen 15.15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Günsestraße in Olpe ereignet. Eine Pkw-Besitzerin parkte ihren Wagen morgens auf dem Parkplatz der Kirche. Als sie abends wieder zurückkehrte, fand sie einen Zettel an ihrem Pkw vor. Darauf stand, dass ihr Fahrzeug an der Stoßstande beschädigt sei. Daneben waren noch die Uhrzeit sowie ein Kennzeichen und der Fahrzeugtyp notiert. Die Besitzerin erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Um den genauen Tathergang zu ermitteln, sucht die Polizei den unbekannten Zeugen. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02761-9269-0 bei der Polizei Olpe zu melden.

