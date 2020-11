Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Mercedes Sprinter gestohlen

KerkenKerken (ots)

Einen weißen Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-XX124 haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag, 14.11.2020, auf der Bruchstraße gestohlen. Das Firmenfahrzeug war durch den Besitzer am 13.11.2020 abends in Höhe der Hausnummer 30 abgestellt worden. Im Fahrzeug befand sich diverses Elektrowerkzeug. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht jetzt Zeugen. (SI)

