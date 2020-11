Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch

Geldern (ots)

Die Abwesenheit der Hausbesitzer haben Unbekannte am Freitag, 13.11.2020, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 22.30 Uhr genutzt,um über einen Wintergarten an der Rückseite eines Einfamilienhauses Am Neray im Ortsteil Veert in das Objekt zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Schmuck sowie ein geringe Menge Bargeld. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht jetzt Zeugen. (SI)

