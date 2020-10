Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen gesucht nach Einbruch in Feldkirchen

Neuwied (ots)

Vergangene Woche kam es in dem Zeitraum von Mittwoch, den 30.09.2020 bis Freitag, den 02.10.2020 während der Abwesenheit der Hausbewohner zu einem Wohnungseinbruch in der Oststraße in Neuwied, Feldkirchen. Zeugen werden gebeten verdächtige Wahrnehmungen der Kriminalpolizei Neuwied mitzuteilen unter der Rufnummer 02631/878-0.

