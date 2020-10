Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hausbewohner erwischt unbekannte Täter bei Einbruchsversuch in Großmaischeid

Neuwied (ots)

Am vergangenen Samstagabend gegen 18:00 Uhr erwischte der Hausbewohner eines Anwesens des Saynbuschweg in Großmaischeid zwei Personen, die gerade im Begriff waren seine Terrassentüre aufhebeln. Beim Erblicken des Hauseigentümers flüchteten die beiden Personen fußläufig in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Neuwied bittet darum unter der Rufnummer 02631/878-0 Wahrnehmungen mitzuteilen, die zur Identifizierung der bislang unbekannten Personen beitragen könnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell