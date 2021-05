Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Per Haftbefehl gesucht

Steinbach (Rothenburg/O.L.) (ots)

Am 11. Mai 2021 klickten für einen Polen die Handschellen. Der 22-Jährige wurde in Steinbach (Rothenburg/O.L.) von einer gemeinsamen Streife Bundespolizei und Zoll kontrolliert. Die Überprüfung ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin. Dem Haftbefehl lag ein Strafbefehl des Amtsgerichts Oranienburg zugrunde. Da der Pole die offene Geldstrafe in Höhe von 190,00 Euro nicht zahlen konnte, musste er ersatzweise seine 19-tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt antreten.

