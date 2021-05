Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verstöße gegen Corona-Vorschriften

Görlitz, Bad Muskau (ots)

Innerhalb weniger Stunden hat die Bundespolizei von Dienstagnachmittag bis Dienstagabend 16 Verstöße gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung festgestellt. Die Betroffenen - deutsche und polnische Staatsangehörige sowie ein syrischer Staatsangehöriger - müssen nun mit entsprechenden Bußgeldverfahren rechnen. Die Kontrollen führten die Uniformierten in Görlitz und in Bad Muskau jeweils in der Nähe der Stadtbrücken durch.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell