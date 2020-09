Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: BAB 5: Pannen-LKW mit wertvoller Ladung sichergestellt

Friedberg (ots)

Mutmaßliches Diebesgut im Wert von mehreren Hunderttausend Euro haben Polizeibeamte der mittelhessischen Autobahnpolizei auf der Ladefläche eines Pannen-LKW gefunden.

Am frühen Samstagmorgen (19.09.2020) stellten Kollegen aus Südosthessen an der Anschlussstelle Altenstadt einen herrenlosen Pannen-LKW fest, der schwach beleuchtet auf dem dortigen Standstreifen stand. Zudem waren an dem 7,5-Tonner im Raum Bamberg gestohlene Kennzeichen angebracht worden. Daraufhin verständigten sie die mittelhessische Polizeiautobahnstation. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen fehlte vom Fahrzeugführer jede Spur. Letztlich stellte man das Nutzfahrzeug sicher und ließ es abschleppen.

Nachdem die Ladefläche im weiteren Verlauf mit einigem Kraftaufwand geöffnet werden konnte, staunte man nicht schlecht: Darauf befanden sich mehr als ein Duzend sogenannter Wechselrichter. Derartige Komponenten finden regelmäßig Verwendung bei der Installation und dem Betrieb von Solaranlagen.

Erste Überprüfungen ergaben, dass in jüngster Vergangenheit eine Vielzahl ebensolcher Geräte im Bereich Bamberg abhandengekommen waren. Mehr als die Hälfte des sichergestellten Diebesgutes konnte man inzwischen zweifelsfrei zuordnen und den rechtmäßigen Eigentümer informieren.

Die Ermittlungen dauern derzeit weiter an.

