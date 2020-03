Polizei Aachen

POL-AC: Drei Festnahmen nach Raub auf Kiosk in Burtscheid

Aachen (ots)

Gestern Abend (19.03.2020) gegen 20.30 Uhr betraten zwei mit Halstüchern vermummte Personen den Kiosk auf dem Burtscheider Markt. Einer der beiden drohte mit einem Messer und forderte vom 31-jährigen Betreiber die Herausgabe von Zigaretten und Bargeld. Der Geschädigte öffnete die Kasse und packte anschließend Zigaretten in den mitgeführten Rucksack. Gleichzeitig griff der zweite Täter in die Kasse und entnahm Bargeld. Anschließend flüchteten sie vom Tatort in Richtung Parkanlage. Im Rahmen von Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnten zwei 15-jährige Tatverdächtige und noch ein weiterer 14-jähriger Tatverdächtiger, der im Tatzusammenhang stehen könnte, vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. (fp)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell