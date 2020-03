Polizei Aachen

POL-AC: Überfall auf Werkschutzmitarbeiter in Morschenich

Aachen/Morschenich/Hambach (ots)

Heute Morgen (19.03.2020) gegen 4 Uhr teilten Werkschutzmitarbeiter des RWE der Polizei mit, dass sie gegen 3.20 Uhr mehrere verdächtige Personen in der Oberstraße in Morschenich beobachteten. Plötzlich näherte sich den beiden Arbeitern von hinten eine weitere Person und sprühte Reizstoff in Richtung des Sicherheitspersonals. Bei dem Versuch den Täter festzuhalten, schlug eine weitere bislang unbekannte Person ebenfalls von hinten einem RWE-Mitarbeiter mit einem unbekannten Gegenstand auf den Hinterkopf. Dieser erlitt eine Platzwunde. Danach flüchteten beide Täter. Sowohl die Wunde als auch die gereizten Augen wurden von einer angeforderten Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Die Ermittlungskommission Hambach hat die Arbeit aufgenommen. (fp)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell