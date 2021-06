Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch

Grefrath (ots)

Am Samstag, 12.06.2012, gegen 02.00 Uhr, wachten die Bewohner eines Hauses, auf der Mülhausener Straße, durch Geräusche, auf. Die Geräusche hörten dann auf. Am Morgen stellten die Geschädigten frische Hebelspuren an Kellerfenster und Tür fest. Die Täter waren nicht ins Haus gelangt. Hinweise bitte an die Polizei Viersen, Tel.Nr. 02162 377 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell