Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Witzhave - Unfallverursacher flüchtet nach Kollision auf BAB24

Halter zeigt anschließend Diebstahl seines PKW an

Ratzeburg (ots)

Am 04.07.2020 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 im Bereich Witzhave. Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß vom Unfallort.

Am 04.07.2020 gegen 22:55 Uhr kam es auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin zu einem Verkehrsunfall. Ein männlicher Verkehrsteilnehmer fuhr auf das Fahrzeug einer 31 jährigen Frau aus Niedersachsen auf, die mit einer 36 jährigen Frau aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg unterwegs war. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug der Frau gegen die Mittel- und Außenleitplanke geschleudert. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher zu Fuß von der Autobahn. Er ließ sein Auto, in dem diverse geleerte Dosen alkoholischer Getränke und ein Smartphone gefunden wurden, an der Unfallstelle zurück.

Es wurden sofort umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Eingesetzt wurden u.a. eine Drohne mit Wärmebildkamera und Personenspürhund. Trotz einer Suche bis 03:38 Uhr konnte der flüchtige Fahrer nicht gefunden werden.

Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, der fahrlässigen Körperverletzung, der Verkehrsunfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Durch den Unfall wurden die beiden Insassen des anderen PKW leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 22000EUR geschätzt.

Am Sonntag, den 05.07.2020, zeigte der Halter des verursachenden Fahrzeuges gegen 13:30 Uhr bei der Polizei Wunstorf den Diebstahl seines Autos an. Der Mann war dabei alkoholisiert mit dem E-Bike auf der Dienststelle erschienen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

