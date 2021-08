Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruchsversuch in Bäckereifiliale

Olpe (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag (14. August, 13.30 Uhr) und Montag (15. August, 5.30 Uhr) versucht, in eine Bäckereifiliale in der "Westfälischen Straße" in Olpe einzudringen. Eine Mitarbeiterin entdeckte Montagmorgen, dass die Eingangstür beschädigt war und alarmierte umgehend die Polizei. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten die Täter zwar die Tür, jedoch machten sie keine Beute. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. An der Tür entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell