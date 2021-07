Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - PKW gegen Baum, ein schwer Verletzter

Dinslaken (ots)

Am Freitag dem 16.07.2021 gegen 15.05 Uhr ereignete sich auf der Hans-Böckler-Straße in Dinslaken ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann aus Duisburg befuhr mit seinem PKW die Hans-Böckler-Straße aus Richtung Schloßstraße kommend in Richtung B8. Im Bereich einer Rechtskurve kam der 61-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug schleuderte danach quer über die Fahrbahn und rutschte eine etwa 4m tiefe Böschung hinab. Dort kam der PKW vor einem Baum zu stehen. Der 61-jährige Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr Dinslaken aus seinem Wagen befreit werden und wurde mit einem Rettungswagen zu einem Dinslakener Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs wurde die Hans-Böckler-Straße für etwa 2 Stunden vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell