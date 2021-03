Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Unter Drogen Unfall gebaut

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (30. März, 22:20 Uhr) sind auf der Moerser Straße - in Höhe Kirchstraße - zwei Autos zusammengestoßen, als eine 33-Jährige im VW Golf die Vorfahrt eines 19-jährigen Renault-Fahrers missachtete. Bei dem Unfall verletzten sich die beiden Insassen des Clio leicht. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Frau am Steuer des Golf fuhr nach dem Crash zunächst weiter, kehrte aber einige Minuten später zur Unfallstelle zurück. Sie erzählte, dass sie Drogen genommen hatte. Die Polizisten führten einen Drogenvortest durch, der positiv verlief. Sie brachten die Verkehrssünderin zur Blutprobenentnahme zur Wache und beschlagnahmten den Führerschein.

