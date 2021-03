Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Einbrecher hebeln Hintertür einer Tankstelle auf - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Alarm hat Zeugen auf der Düsseldorfer Landstraße in der Nacht zu Dienstag (30. März, 02:40 Uhr) aus dem Schlaf gerissen. Zwei Unbekannte hatten die Hintertür einer Tankstelle aufgehebelt, sich im Gebäude umgesehen, aber nach derzeitigen Erkenntnissen nichts gestohlen. Das Duo rannte in Richtung Huckingen davon. Die Zeugen beschrieben die beiden Männer wie folgt: Ein Täter war circa 1,80 Meter groß, trug einen dunklen Pullover und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite. Dazu war er mit einer dunklen Mütze bekleidet. Der andere war etwa 1,70 Meter groß und mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Dazu hatte er eine blaue Jeanshose an. Das Kriminalkommissariat 14 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell