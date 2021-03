Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Betrunkener Autofahrer schleudert gegen Baum

Duisburg (ots)

Am Samstagmorgen (27. März, 4:45 Uhr) ist ein 27-jähriger Autofahrer von der Binsheimer Straße abgekommen, gegen einen Baum geschleudert und in einem Feld zum Stehen gekommen. Der Mann war mit seinem Renault in Richtung Orsoy unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Feuerwehrmänner schnitten das Dach des Autos ab, um den Mann daraus zu befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Weil sein Atem nach Alkohol roch, entnahm ein Arzt ihm im Krankenhaus eine Blutprobe.

