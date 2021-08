Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 45-jähriger Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch (18. August) gegen 15.50 Uhr auf einem Fuß- und Radweg zwischen Lennestadt-Maumke und Lennestadt-Theten ereignet. Hier befuhr ein 78-Jähriger mit seinem Wagen verbotswidriger Weise den Weg in Richtung Theten. Ihm entgegen kam ein 45-jähriger Fußgänger mit seinem Hund. Nach eigenen Angaben gab der Fußgänger dem Pkw-Fahrer Handzeichen, langsamer zu fahren, da an der Stelle der Weg sehr schmal ist. Der 78-Jährige setzte dennoch seine Fahrt fort und touchierte infolgedessen den Ellenbogen des Fußgängers. Dieser klagte anschließend über Schmerzen und begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme eigenständig in ein Krankenhaus.

