Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - E-Bikes gestohlen

Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist es in Wietmarschen zum Diebstahl von vier E-Bikes der Marke Greens, Typ Bromley und Balmoral gekommen. Die Täter gelangten dabei vom Stiftsbusch aus auf die Grundstücke der Geschädigten und stahlen die Räder, die unter einem Carport und in einem verschlossenen Schuppen standen. Der Abtransport muss in der Nacht über die Zuwegung zum Friedhof stattgefunden haben. Bereits einen Monat zuvor hat es einen gleichgelagerten Fall gegeben. Die Täter betreten die Grundstücke und suchen nach offenstehenden Schuppen oder Garagen. Die Polizei Wietmarschen bittet die Anwohner ausdrücklich darum, insbesondere die Nebengebäude zu verschließen und keine Schlüssel zu verstecken. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei Wietmarschen unter der Rufnummer (05925)998960 entgegen.

