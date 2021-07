Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 150 Gramm Marihuana aufgefunden

Bild-Infos

Download

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagmorgen haben Beamte der Autobahnpolizei Lingen am Grenzübergang an der Denekamper Straße einen Ford Fiesta angehalten und kontrolliert. Die 32-jährige Fahrerin und ein 33-jähriger Mitfahrer waren gegen etwa 11 Uhr mit dem Auto in das Bundesgebiet eingereist. Im Fahrzeug wurde ein luftdicht verschweißter Beutel mit etwa 150 Gramm Marihuana gefunden. Der Gesetzgeber spricht hier von einer sogenannten "nicht geringen Menge". Auf richterliche Anordnung wurden die Wohnungen der beiden Insassen durchsucht. Hier wurden weitere Kleinmengen Betäubungsmittel und szenetypische Utensilien gefunden. Die Frau stand zum Zeitpunkt der Kontrolle unter Einfluss von Betäubungsmitteln, so dass ihr eine Blutprobe entnommen werden musste. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell