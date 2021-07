PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Wohnhaus +++ E-Bike gestohlen +++ Fahrzeug beschädigt +++ Falsche Polizisten am Telefon

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus, Flörsheim, Westerwaldstraße, Freitag, den 30.07.2021, 16:47 Uhr, bis Freitag, den 30.07.2021, 17:07 Uhr

Der oder die unbekannten Täter drangen am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus ein. In dem engen Zeitraum wurde das Schlafzimmer durchsucht und aus einem Schmuckkästchen diverser Schmuck entwendet. Der Wert des Stehlguts wird derzeit auf einen vierstelligen Betrag beziffert. Bemerkenswert ist, dass die Tat trotz Anwesenheit der Geschädigten stattfand. Diese befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Keller bzw. hinter dem Haus. Der oder die Täter wurden jedoch nicht beobachtet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0

2. E-Bike aus PKW gestohlen, Hattersheim, Rapunzelweg, Donnerstag 29.07.2021, 21:00 Uhr, bis Freitag, den 30.07.2021, 8:30 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter in Hattersheim-Okriftel zugeschlagen und aus einem unverschlossenen PKW, ein E-Bike im Wert von 2000 Euro entwendet. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor. In dem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin keine Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug zu hinterlassen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung zu setzen.

3. Fahrzeug mutwillig beschädigt, Kriftel, Frankfurter Straße/Stettiner Straße, Montag, den 26.07.2021, 16:00 Uhr bis Freitag, den 30.07.2021, 10:15 Uhr

Das Fahrzeug war im genannten Zeitraum ordnungsgemäß im dortigen Bereich abgestellt. Durch einen unbekannten Täter wurde das Fahrzeug mutwillig, mit einem unbekannten spitzen Gegenstand, beschädigt. Es konnten diverse Kratzer auf der Fahrer- und Beifahrer und auf der Motorhaube festgestellt werden.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Falsche Polizisten am Telefon, Eschborn, 30.07.2021

Am Freitagnachmittag erhielten mindestens 4 Personen Anrufe von falschen Polizeibeamten. Hier wurde vorgetäuscht, dass ein naher Angehöriger einen Unfall gehabt habe. Meist wird danach darauf abgezielt, dass dringend Geld benötigt würde, um eine Kaution zu hinterlegen. Glücklicherweise reagierten alle Angerufenen jedoch sehr besonnen und beendeten umgehend das Gespräch. Stattdessen wurde die echte Polizei informiert.

gefertigt: Karl, POK'in

