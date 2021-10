Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen- Einbruch in Café

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag (10.10.2021) auf Montag (11.10.2021) wurde gegen 02:00 Uhr die Schiebetür eines Cafés in der Markgrafenstraße von bisher unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet. In einem Nebenraum wurde ein Spielautomat aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet. Beim Wegrennen in Richtung Lortzingstraße wurden die Täter von einem Zeugen gesehen. Es handelte sich um zwei männliche Personen in dunkler Kleidung. Wer weitere Hinweise zu den Tätern hat, oder die Tat beobachten konnte, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Bötzingen, Tel.07663 6053- 0, oder rund um die Uhr beim Polizeirevier Breisach, Tel. 07667 9117- 0, zu melden.

