POL-PDWO: Worms - Fußgängerin angefahren

Worms (ots)

Gestern Morgen wurde in Worms-Heppenheim eine Fußgängerin von einem Auto angefahren und verletzt. Eine 38-Jährige hatte gegen 07:30 Uhr beim rückwärts Ausparken in der Straße Im Gehrchen die 58-jährige Fußgängerin hinter ihrem PKW übersehen und angefahren. Beim Sturz erlitt sie leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Am PKW entstand kein Sachschaden.

