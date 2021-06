Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Auftreten von Falschen Polizeibeamten am Telefon

Worms, Stadtgebiet (ots)

Am Dienstagabend gaben sich Betrüger erneut als Polizeibeamte am Telefon aus und versuchten so vermeintliche Opfer auszutricksen. In bislang sieben bekannt gewordenen Fällen im Stadtgebiet Worms gaukelten die angeblichen "Polizeibeamten" Einbrüche vor. Die vermeintlichen Opfer wurden zum Teil aufgefordert Fenster und Türen zu überprüfen und zu verschließen. Ziel war es offenbar durch das Gespräch an Informationen über Wertgegenstände / Bargeld zu gelangen. Da alle Angerufenen jedoch gut informiert waren, gaben sie keinerlei Informationen preis. Die Täter blieben in allen Fällen erfolglos.

Es wird in diesem Zusammenhang erneut darauf hingewiesen, dass die Polizei am Telefon niemals nach Wertgegenständen / Bargeld fragt.

