Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kind weicht entgegenkommendem Radfahrer aus und stürzt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

26. August 2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 25.08.2020 - Ratzeburg

Am gestrigen Morgen kam es in Ratzeburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mädchen verletzt wurde. Die Polizei sucht nun einen Unfallbeteiligten.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen, fuhr ein 12-jähriges Mädchen aus Ratzeburg am 25.08.2020 gegen 07:15 Uhr mit ihrem Fahrrad zur Schule. Als sie den Radweg der Seestraße (am Küchensee) in Richtung Kurpark befuhr, kam ihr ein anderer Fahrradfahrer entgegen. Der Mann transportierte ein Kinderfahrrad auf dem Gepäckträger, das seitlich herausragte. Das Mädchen stürzte bei dem Versuch, der Ladung auszuweichen.

Nach dem Unfall fragte der Mann, ob ihr etwas passiert sei, was sie verneinte. Erst als der Mann bereits weitergefahren war, fiel der 12-Jährigen auf, dass sie Schmerzen hat. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der entgegenkommende Fahrradfahrer wurde folgendermaßen beschrieben:

- "erwachsener" Mann

- dunkle Haare

Die Polizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem beteiligten Radfahrer geben?

Bitte melden Sie sich beim Polizeirevier Ratzeburg unter der Telefonnummer: 04541/809-0

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Jan Wittkowski

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell