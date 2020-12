Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fußgänger bei Unfall tödlich verletzt 16.12.20, 11 Uhr

KonstanzKonstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Litzelstetter Straße ist am Mittwochvormittag ein Fußgänger von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Das Unglück passierte im Bereich der Mülldeponie Dorfweiher. Der 66-jährige Mann zog sich dabei schwerste Kopfverletzung zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Er erlag am nachmittag seien Verletzungen. Die 43 alte Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Litzelstetter Straße war wegen des Unfalls um die Mittagszeit eine knappe Stunde voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache zog die Polizei einen Sachverständigen hinzu. Der genaue Hergang des Unfalls ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann gegen 11 Uhr zwischen Mülldeponie und Kreisverkehr gesehen haben, sich bei der Polizei zu melden. Er trug eine blaue Jacke und dunkle Hosen und hatte eine Einkaufstüte dabei. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen unter 07733 99600.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell